am 22.03.2022 - 14:48 Uhr

Derzeit wiederholt das ZDF am sonntags im Nachmittagsprogramm noch einmal die erste Staffel seiner Doku-Reihe "Mein Zuhause richtig schön" mit Moderatorin Eva Brenner. Eine Fortsetzung steht nun bereits in den Startlöchern: Wie der Mainzer Sender bekanntgab, werden sechs neue Folgen ab dem 1. Mai ins Programm genommen. Zu sehen gibt es den "Eva-Brenner-Plan", so der Untertitel, wie gehabt sonntags gegen 14:55 Uhr.

Doch damit nicht genug: Schon eine Woche zuvor, also am 24. April, meldet sich auf dem Sendeplatz um 14:10 Uhr das "Duell der Gartenprofis" auf dem Bildschirm zurück - dessen Moderation ebenfalls Eva Brenner übernimmt. Bemerkenswert ist hierbei die Schlagzahl: Gleich 25 neue Folgen des Formats, in dem zwei Gartenprofis unterschedliche Ideen entwickeln, um aus ungepflegten oder nicht angelegten Privatgärten wahre Traumgärten zu entwickeln, wurden jetzt vom ZDF angekündigt.

In "Mein Zuhause richtig schön" helfen Eva Brenner und Handwerker-Team wiederum Familien bei der Neugestaltung des eigenen Zuhauses. Produziert wird das Format von Imago TV, "Das Duell der Gartenprofis" steuert Redseven Entertainment bei.