Voraussichtlich Ende Mai 2022 übernimmt Theresa Hübchen die Hauptrolle in der täglichen ARD-Drama-Serie "Rote Rosen", sie ist dann schon die zwanzigste so genannte Hauptrose. Aktuell noch ist Nicole Ernst als sich nach langer Zeit im Koma ins Leben zurückkämpfende Katrin Zeese in der Studio-Hamburg-Serienwerft-Produktion zu sehen. Fortan übernimmt die Tochter von Henry Hübchen die Rolle Sandra. Diese ist Mutter einer erwachsenen Tochter und sieht nun ihre Zeit gekommen. Als Alleinerziehende hat sie zuletzt schließlich immer für zwei gedacht und zu selten an sich. Um den Neuanfang perfekt zu machen, zieht sie zu ihrem Freund nach Lüneburg und somit in eine Stadt, in die sie Verbindungen hat.

1999, bei einer Silvesterparty, kam es nämlich zu einer besonderen Begegnung für die Figur. Sie war Steffi Graf, er war Boris Becker – und es war Liebe auf den ersten Blick. Doch ein Stromausfall unterbrach den heißen Tanz und dem wilden Durcheinander geschuldet, verloren sich die Turteltäubchen aus dem Auge. 22 Jahre später kreuzen sich ihre Wege in der Tat wieder; und es stellt sich die Frage: Flüchtige Begegnung oder doch mehr? Gemäß ARD-Mitteilung soll die neue Staffel "mehr Drama, mehr Liebe und mehr Ich" versprechen.

Noch keine Infos gibt es über weitere Cast-Neuzugänge bei der Dailynovela. Mit jeder neuen Staffel werden schließlich einige Charaktere ausgetauscht, andere gehören fest zum Ensemble und spielen teils seit vielen Staffeln mit. In diesem Jahr erreichte die Serie bei ihrer linearen Erstausstrahlung im Ersten (werktags, 14:10 Uhr) recht stabile 11,7 Prozent Marktanteil und um die 1,2 Millionen Zusehende. Von einstigen Top-Werten um die 17 Prozent ist man ein gutes Stück entfernt. Entsprechend hart musste um eine Verlängerung des Produktionsauftrags gekämpft werden.

Ende 2021 stand dann fest: Es wurde einige Einigung erzielt, die Abmachung um ein weiteres Jahr zu verlängern, was die Ausstrahlung der Serie bis Ende 2023 sichert. Da "Rote Rosen"-Staffeln in der Regel aus 200 Kapiteln/Folgen bestehen (die aktuelle umfasst 180), ist somit eine weitere große Liebesgeschichte und somit eine 21. Hauptrose schon garantiert.