am 23.03.2022 - 10:51 Uhr

Mit durchschnittlich 8,9 Prozent Zielgruppen-Marktanteil schlug sich die zehnteilige zweite Staffel von "Kampf der Realitystars" zwischen Mitte Juli und Mitte September 2021 noch einmal erfolgreicher als die Auftaktrunde, die mit acht Folgen auf um die acht Prozent kam. Beide Staffeln einte, dass RTLzwei sie in der Sommerzeit und somit außerhalb der klassischen Fernsehsaison zeigte. Das wird sich nun in Staffel drei ändern, denn diese beginnt deutlich früher. Der Sender hat den Start des Formats, an dem wieder 22 mehr oder weniger bekannte Trash-Sternchen teilnehmen, für den 13. April angekündigt.

Somit geht die Produktion im linearen Programm abermals mittwochs zur besten Sendezeit on air, der Streamingdienst RTL+ stellt die jeweils aktuellen Folgen schon einige Tage vorab zur Verfügung: Immer samstags als Preview. Wie schon 2021, sind auch in diesem Jahr zehn neue Folgen geplant. Um wirklich alle Teilnehmende der neuen Runde genau zu kennen und zuordnen zu können, muss vermutlich ein Abschluss eines Reality-TV-Studiengangs vorliegen. Mit dabei sind:

Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Yeliz Koc, Schäfer Heinrich, TV-Astrologe Malkiel Rouven Dietrich, "Love-Island"-Kandidatin Elena Miras, TV-Detektivin Sharon Trovato, Rap-Star Rich Nana, Ex-"Temptation-Island"-Kandidat Yasin Mohamed, Ex-"Bachelorette"-Kandidat Mike Cees, Ex-"GNTM"-Model Larissa Neumann, "Richter Gnadenlos" Ronald Schill, Ex-"GNTM"-Teilnehmerin Tessa Bergmeier, "Trödeltrupp"-Experte Mauro Corradino, IT-Girl Nina Kristin, Ex-"Aftersun"-Moderatorin Chethrin Schulze und Sissi Hofbauer (Schwester einer ehemaligen "Bachelorette").

Des Weiteren am Start: "Love-Island"-Gewinner Paco Herb, Ex-"BTN"-Star Jan Leyk, TV-Royal Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, die Zwillingsinfluencerinnen "Jakic-Twins", "BTN"-Urgestein Martin Wernicke (spielt in der RTLzwei-Serie die Figur Basti), sowie Iris Klein und Influencer Enrico Elia. Banijay Productions Germany hat auch die neue Staffel produziert, in der Cathy Hummels als Moderatorin auftritt.