Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) macht Gabi Müller zu seiner neuen Leiterin der Abteilung Marketing, die in der Intendanz angesiedelt ist. In dieser Funktion ist Müller gemeinsam mit ihrem Team dafür verantwortlich, den WDR "in der digitaken und globalisierten Medienwelt sichtbarer zu machen und den Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für alle herauszustellen", heißt es.

© WDR/Herby Sach Helfried Spitra

Zuletzt war Gabi Müller stellvertretende Leiterin des ARD-Kommunikationsteams. Seit 25 Jahren ist sie in verschiedenen Positionen für den WDR tätig. Müller: "Marketingüberlegungen spielen heute bei der Gestaltung aller Angebot eine große Rolle. So bietet der WDR zuverlässig Orientierung im weltweiten Mediendschungel und kann dazu beitragen, Menschen zusammenzubringen. Gerade in der Flut von Nachrichten, die wir jetzt in diesen Krisenzeiten erleben, ist das eine besonders wichtige Funktion."