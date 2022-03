Als Jenke von Wilmsdorff zuletzt mit einem seiner Experiente bei ProSieben zu sehen war, lief es aus Quotensicht richtig gut: Mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte der Sender, zudem stellte "Jenke." mit über 17 Prozent Marktanteil auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen neuen Bestwert auf.

Entsprechend groß dürften daher die Erwartungen an den nächsten Einsatz des Reporters sein: Wie jetzt bekannt wurde, wird es am Montag, den 2. Mai um 20:15 Uhr eine neue Folge zu sehen geben. Der Titel: "Jenke. Experiment Psyche: Wie depressiv ist Deutschland?". Sozial isoliert, eingesperrt in einem kameraüberwachten Raum und nur Zugang zu negativen und beängstigenden Nachrichten: Auf diese Weise will Jenke von Wilmsdorff desmal herausfinden, wie schnell all das auf seine Psyche schlägt.

"Auch ich kenne depressive Momente, aus denen ich so leicht nicht wieder herausfinde", so von Wilmsdorff. "Wir müssen gemeinsam das Tabu brechen und über unsere psychischen Probleme reden, und zwar ohne jede Scham. Und wir brauchen dringend mehr Therapieplätze, sonst werden wir unserer Gesellschaft nicht helfen können, wieder zu gesunden."

Produziert wird "Jenke." wie gehabt von der Deutschen ProduktionsUnion, im Anschluss an das Experiment ist darüber hinaus ein vertiefender Talk über mentale Gesundheit geplant.