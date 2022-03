am 23.03.2022 - 15:01 Uhr

Endstation nach Mitternacht? Nach der Verlegung auf den sehr späten Freitagabend wird "7 Tage, 7 Köpfe" noch bis Ende April zu sehen sein. Die vorerst letzte Folge der Neuauflage mit Guido Cantz läuft nach Angaben des Senders am 22. April um Mitternacht - im Anschluss an "Let's Dance" sowie ein 35-minütiges Special zur Tanzshow.

Nach einem starken Start nach dem Dschungelcamp hatte RTL die neuen Folgen von "7 Tage, 7 Köpfe" zunächst samstags nach "Deutschland sucht den Superstar" gesendet. Doch nachdem der Marktanteil zuletzt auf weniger als acht Prozent in der Zielgruppe gefallen war, folgte in der vorigen Woche der Sendeplatz-Wechsel: Um 0:43 Uhr schalteten zwar so wenige Menschen ein wie noch nie, dafür lag der Marktanteil erstmals seit zwei Wochen wieder im zweistelligen Bereich.

Zuschauer-Trend: 7 Tage - 7 Köpfe Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Ob die Comedyshow nach dem Staffel-Finale zurückkehren wird, ist noch nicht bekannt. Fraglich ist jedoch, ob "7 Tage, 7 Köpfe" dauerhaft auf einem Mitternachts-Sendeplatz eine Chance haben wird - eine Ausstrahlung direkt nach "Let's Dance" könnte der Brainpool-Produktion in den kommenden Wochen sicher zu mehr Rückenwind verhelfen.

Soaps und Magazine an Karfreitag

Bemerkenswert ist indes auch der Blick auf den Karfreitag: Trotz des Feiertags hat RTL jetzt angekündigt, ab dem späten Nachmittag sein reguläres Programm ausstrahlen zu wollen. Nach mehreren Spielfilmen übernimmt "Unter uns" um 17:30 Uhr, gefolgt von "Explosiv", "Exclusiv", "RTL aktuell" sowie "Alles was zählt" und "GZSZ". Ab 20:15 Uhr beginnt schließlich die Ausstrahlung der neuen Serie "Der König von Palma".