Die Liste der Corona-bedingten Ausfälle bei "Let's Dance" hat in dieser Staffel schon eine beachtliche Länge angenommen, auch bei der kommenden Sendung am Freitag wird wieder ein Promi nach einem positiven Corona-Test nicht antreten können: René Casselly muss passen, nachdem er ind er Woche zuvor schon die Tanzpartnerin wegen eines positiven Corona-Tests wechseln musste. Zudem fällt noch Renata Lusin als Profi-Partnerin für Mathias Mester aus, hier springt nun Patricija Ionel ein.

In dieser Woche ebenfalls fehlen wird auch der Moderator Daniel Hartwich. RTL hat aber auch hier schon Ersatz gefunden. Die Wahl fiel dabei auf Jan Köppen, der für RTL derzeit sonst bei "Ninja Warrir Germany", "Take me out" und "Top Dog Germany" im Einsatz ist. Nun soll er also als Moderationspartner von Victoria Swarovski seine Schlagfertigkeit im Zusammenspiel mit der Jury unter Beweis stellen. Die immerhin tritt vollzählig an, Joachim Llambi hatte seine Corona-bedingte Pause direkt zu Beginn der Staffel schon hinter sich gebracht.