An Karfreitag geht es im Programm von Sat.1 um Lämmchen, Hasen und Osternester. Zwischen 17:15 und 19:55 zeigt der Privatsender eine besondere Ausgabe von "Das große Promibacken", nämlich ein Osterspezial, in dem sechs Promis in Dreier-Teams gegeneinander antreten. Mit dabei sind Marijke Amado, Julius Brink und Franziska Knuppe. Team 2: Ross Antony, Stefanie Hertel und Pascal Hens. Sie alle wollen "eine prächtige Ostertafel" kreieren, wie es in der Senderankündigung heißt.

Die Jury der Spezial-Sendung ist besetzt mit Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, wie gewohnt führt Enie van de Meiklokjes durch die Ausgabe. Als direktes Lead-In fungiert eine Spezial-Sendung von "Promis backen privat", die ab 16:25 Uhr ausgestrahlt wird und in der Jasmin Wagner und David Odonkor ihre Lieblingsrezepte vorstellen.

Ein verspätetes Ostergeschenk hat derweil sixx in petto. Nach dem langen Osterwochenende, also am Dienstag, 12. April wird zur besten Sendezeit die zweite "Batwoman"-Staffel ihre Free-TV-Premiere feiern. Sie übernimmt die Plätze von "Lucifer", das bis in die Karwoche dienstags bei sixx zu sehen ist. Von "Batwoman" sollen immer drei Folgen am Stück laufen, weshalb sich die US-Serie "Supergirl" um rund eine Stunde verschiebt und nach 23 Uhr beginnt.

Die erste Staffel rund um die Comic-Heldin zeigte sixx Ende 2020, erzielte damit aber nur Beginn wirklich gute Quoten. Aus anfänglichen Marktanteilen um eineinhalb Prozent in der Zielgruppe wurden allzu bald niedrigere, die teils sogar unter die Marke von 0,5 Prozent fielen. Auch die erste Staffel lief übrigens die meiste Zeit über in Dreierpacks.