Paramount+, das Streaming-Angebot von Paramount, hat auf dem Series Mania Forum eine langfristige Partnerschaft mit Gaumont bekannt gegeben. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden mehrere internationale Serien-Originals produziert, die das internationale Angebot von Paramount+ erweitern werden. Der Streaming-Dienst soll in diesem Jahr auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Start gehen.

Zu den neuen Serien gehört auch die Dramedy "Anywhere", die in Deutschland entwickelt und produziert werden soll. In "Anywhere" hilft die chamäleonartige Hyperflexibilität der Protagonistin Toni Falk zwar bei ihrer beruflichen Laufbahn, lässt sie aber einsam und verloren zurück, unfähig, gesunde Beziehungen einzugehen. Nachdem ihr ein flüchtiger Liebhaber seine Liebe erklärt, wird Toni von einem Fluch heimgesucht, der sie in verschiedene Versionen ihres Lebens versetzt. Nun muss sie irgendwie einen Weg nach Hause finden, wo auch immer das sein mag. Schöpferin und Autorin der Serie ist Jana Burbach ("Bad Banks", "Tribes of Europa").

Ebenso grünes Licht erhalten hat "The Signal" (Original-Titel: "Le Signal), ein Horror-Thriller, der auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Maxime Chattam basiert. Er handelt von einer Radiomoderatorin, die nach dem Tod ihrer Schwester mit ihrer Familie in ein altes Haus auf einer einsamen Insel zieht. Der Ortswechsel gestaltet sich jedoch schwieriger als erwartet, als die unausgesprochenen Ängste der Familie geisterhafte Formen annehmen und einige Inselbewohner unter seltsamen Umständen ums Leben kommen. Produziert werden soll die Serie von François Uzan ("Lupin") in Frankreich.

Weiterhin gehen die argentinische Serie "Desolate Future" (Original-Titel: "Futuro Desierto") und die französische Produktion "Impact" in die Stoffentwicklung. In ersterem dystopischen Thriller soll ein Roboteringenieur in der nahen Zukunft die ersten humanoiden Roboter testen. In der Roman-Verfilmung "Impact" kämpft ein Mann im Alleingang gegen die ökologische Situation auf unserem Planeten und tritt damit eine weltweite Bewegung los.

© Gaumont

"Diese langfristige Partnerschaft mit der geschichtsträchtigen und renommierten Produktionsfirma Gaumont ist ein weiteres Beispiel für unser Vorhaben, qualitativ hochwertige Inhalte zu produzieren, die Grenzen überschreiten und ein weltweites Publikum ansprechen", so Raffaele Annecchino, President & CEO of International Networks, Studios and Streaming bei Paramount. "Unsere starke, facettenreiche und kreative globale Content-Strategie in Kombination mit strategischen Investitionen und unserer traditionsreichen Geschichte, unserem Publikum fesselnde globale und lokale Hits zu präsentieren, macht Paramount+ zu einem Erfolgsgaranten."