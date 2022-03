Am kommenden Wochenende ruht der Ball in der Fußball-Bundesliga, stattdessen sind die Nationalmannschaften unterwegs. Sportsender Sport1 nutzt diese Tage, um montags um 20:15 Uhr ein neues Sportquiz zu probieren. Am 28. März läuft "Fußball für Besserwisser". In diesem sollen vier Zweier-Teams raten: Thomas Helmer, Europameister von 1996 und Ex-Bayern- und BVB-Star, geht mit Gladbachs Stadionsprecher Torsten Knippertz an den Start, die früheren Bayern-Profis Mario Basler und Markus Babbel bilden ein Team, Ex-Bundesliga-Trainer Peter Neururer und Hartwig Thöne arbeiten zusammen und Comedian Matze Knop versucht mit Ex-Werder-Spieler Thorsten Legat sein Wissen zu bündeln.

Mögliche Fragen in der Unterhaltungsshow könnten sein: Welches Kuriosum hängt mit dem Hundebiss in den Hintern von Friedel Rausch zusammen? Und welches Detail von Erling Haalands ersten Karriereschritten ist kaum jemandem bekannt? "Es gibt beim Fußball immer drei entscheidende Fragen: Wer spielt? Wie geht es aus? Und: Habe ich mehr Ahnung als du? Unser neues Quiz zahlt bei gefühlt 80 Millionen Bundestrainern und Fußballexperten natürlich genau auf diese dritte Frage ein", erklärt Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk und fügt an, dass es noch einen anderen Grund gibt, das Format zu probieren.

Die Sendung soll auch von den emotionalen Bildern aus dem großen Bundesliga-Archiv leben – und auf dieses hat Sport1 seit Beginn dieser Saison und damit mit Start der neuen Rechteperiode Zugriff. "Nach der Top-Ten-Show 'Herrlich verrückte Bundesliga' setzen wir weiterhin alles daran, unseren zu dieser Saison neu erworbenen Rechteschatz für das TV-Publikum so unterhaltsam wie möglich aufzubereiten", so Gottschalk.