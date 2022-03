Die deutschlandweite Corona-Inzidenz liegt in diesen Tagen bei mehr als 1700 pro 100.000 Einwohnenden. Neuinfektionen machen auch vor Mitarbeitenden zahlreicher TV-Produktionen nicht Halt, wie zuletzt etwa "Let's Dance" erfahren musste. Am Freitag muss nun auch die Talksendung "Riverboat Berlin" des rbb umplanen, denn Moderatorin Kim Fisher wurde positiv getestet. Sie befinde sich derzeit aber schon wieder auf dem Weg der Besserung und werde nach ihrer Genesung im April wieder einsteigen.

Eigentlich präsentiert Fisher den Talk (Freitag, 22 Uhr) im Wechsel mit Jörg Kachelmann und Sebastian Fitzek. Fitzek bekommt nun am Freitag eine neue Kollegin an die Seite gestellt. Die Wahl fiel dabei auf Janna Falkenstein, die dem rbb-Publikum schon vom Verbraucherformat "Super.Markt" bekannt ist und seit Januar 2022 "Studio 3 – Live aus Babelsberg" präsentiert. "Janna Falkenstein und Sebastian Fitzek werden das Schiff am Freitag hervorragend schaukeln", ließ sich Kim Fisher zitieren. Zu Gast sind in der kommenden Ausgabe Daniel Donskoy, Semino Rossi, Bernhard Hoëcker, Michaela May und Tim Raue. Außerdem: Das Berliner Original Helmut Baumann, Schauspielerin Nova Meierhenrich und der Stand-Up-Comedian Tutty Tran.

Ohnehin kommt bald Schwung in die Teams der Moderierenden von "Riverboat". Erst kürzlich machte Jörg Kachelmann öffentlich, dass er beabsichtigt, mit Ablauf dieses Jahres beim Talkformat aufzuhören. Kachelmann begründete das damit, dass er im kommenden Jahr 65 Jahre alt werde und man "nicht ewig in der Glotze rumrentnern" solle.