Der seit über einem Monat andauernde Krieg in der Ukraine, die angekündigte "Zeitenwende" in der Sicherheitspolitik, die Diskussion um einen Stopp von Öl- und Gaslieferungen aus Russland und die Reaktion auf die steigenden Kosten für Energie und in der Folge auch viele andere Produkte - es gibt derzeit einiges zu besprechen mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Die nächste Gelegenheit dazu erhält nun am Sonntag Anne Will: Sie begrüßt den Kanzler am Sonntag um 22 Uhr, weitere Gäste gibt's wie üblich nicht.

Vorausgeschickt wird der Sendung noch ein zehnminütiges "Tagesthemen Extra" mit Carmen Miosga, die "Tagesschau" um 20 Uhr erhielt 5 Extra-Minuten, der "Tatort" läuft dazwischen also von 20:20 Uhr bis 21:50 Uhr. Scholz war erst vor rund drei Wochen bei Maybrit Illner im ZDF zu Gast. Die Sendung verzeichnete damals mit knapp über vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (Mediatheken etc. nicht mit eingerechnet) die höchste Reichweite seit fast zwei Jahren.