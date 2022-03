Das James-Bond-Franchise erhält unerwarteten Zuwachs - und zwar durch ein neues Reality-Format, das einem "Variety"-Bericht zufolge gerade unter dem Titel "007's Road To A Million" für Amazons Streaming-Dienst Prime Video in Vorbereitung ist. Es handelt sich dabei um einen weltweiten Wettkampf um den Hauptgewinn in Höhe von einer Million britischen Pfund, was umgerechnet derzeit rund 1,2 Millionen Euro entspricht.

Die Kandidatinnen und Kandidaten treten dem Bericht zufolge darin in Zweierteams an. An vielen aus einstigen Bond-Filmen bekannten Schauplätzen gibt es Herausforderungen und Aufgaben zu lösen, für die sowohl Intelligenz wie auch Geschick und Ausdauer gefragt sei - es gilt also sowohl physische Hindernisse zu bewältigen wie auch Fragen zu beantworten, die an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt versteckt sind. Die Lösung führt dann jeweils zur nächsten Herausforderung.

Hinter der Produktion, für die die Dreharbeiten im Lauf dieses Jahres starten sollen, stehen die britische Produktionsfirma 72 Films, Barbara Broccoli und Michael G. Wilson und MGM Television - das inzwischen ja auch zu Amazon gehört. Amazon hat gerade die Übernahme von MGM zum Preis von 8,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Neben dem Zugriff auf das umfangreiche Archiv von MGM dürfte der größte Wert für Amazon darin liegen, bekannte Marken von MGM, zu denen eben auch James Bond gehört, für neue Serien, Filme oder andere Formate nutzen zu können. An "007's Road To A Million" wird laut "Variety" allerdings schon vier Jahre lang gearbeitet, es ist also keine direkte Folge des jetzt vollzogenen MGM-Deals, passt aber gleichwohl besser denn je in die Strategie.