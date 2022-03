RTLzwei-Vermarkter El Cartel Media geht mal wieder unübliche Wege und hat sich mit dem Convenience-Food-Unternehmen Freiberger zusammengetan, um eine Pizza zur Soap "Berlin - Tag & Nacht" in den Handel zu bringen. Ab dem 4. April wird das "LaSchnitte" getaufte Produkt in den Sorten "Say Cheese" und "I love Salami" bei diversen Supermarktketten erhältlich sein. Dabei wirbt man vor allem damit, dass das eckige Produkt besonders gut teilen lasse, was man auch im Verpackungsdesign aufgreift, bei dem viele Hände nach Pizzastücken greifen.

Die Markteinführung von "LaSchnitte" begleitet RTLzwei mit einer Kampagne, zu der neben TV-Spots bei RTLzwei on air und beim Streamingdienst RTL+ auch Sonderwerbeformen (Framesplits, Cut-ins) und Addressable TV gehören. Hinzu kommt ein Sponsoring von "Berlin - Tag & Nacht".

El Cartel-Geschäftsführer Stephan Karrer: "Die Pizza zur Daily Soap, das ist auch für uns ein ganz besonderes Projekt. Ich bin sehr stolz darauf, was unser Team hier inhouse geleistet hat. Es zeigt, dass El Cartel Media immer bereit ist neue Wege zu gehen. Das Lizenzprodukt ‚LaSchnitte‘ ist die konsequente Weiterentwicklung unserer Multi-Channel-Vermarktung. Schon viele Kunden und Partner haben die Lebensfreude der Marke ‚Berlin – Tag & Nacht‘ für sich genutzt. Jetzt kann man sich dieses Feeling so richtig schmecken lassen. Freiberger hat als Berliner Unternehmen sofort verstanden, was BTN ausmacht und den Fans bedeutet."

Freiberger-Chef Thomas Schulz: "Wir sind immer auf der Suche nach Ideen, mit denen man das Produkt Tiefkühl-Pizza ein Stück weit neu erfinden und Begeisterung wecken kann. Bei der Zusammenarbeit mit El Cartel Media ist das perfekt gelungen. ‚Berlin – Tag & Nacht‘ steht für den Wert der Freundschaft und des Teilens. ‚LaSchnitte‘ macht das auf charmante, überraschende Weise erfahrbar."