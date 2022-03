Etwas mehr als 18 Jahre ist es her, dass im WDR Fernsehen die erste Folge von "Dittsche - Das wirklich wahre Leben" lief. Seither strahlte der öffentlich-rechtliche Sender insgesamt 29 Staffeln mit mehr als 250 Folgen der Impro-Comedy mit Olli Dittrich aus. Doch ob es jemals eine Rückkehr geben wird, ist völlig offen, denn auch fast ein Jahr nach Ausstrahlung der bislang letzten Folge, hat sich der WDR nicht dazu durchringen können, die Sendung fortzusetzen.

Auf die Frage, ob bereits eine nächste Staffel in Planung ist, antwortete Olli Dittrich vor wenigen Tagen im Interview mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland: "Nein, zurzeit gibt es kein Statement vom Sender in dieser Richtung. Es kann durchaus sein, dass die sieben Episoden aus dem Frühjahr 2021 die letzten waren."

Dittrich selbst würde gerne auch in Zukunft als "Dittsche" im Hamburger Imbiss stehen. "Natürlich ist es unser größter Wunsch weiterzumachen", so der Schauspieler gegenüber dem "RND". "Wir sind überzeugt, dass das Format, dass die Figuren etwas Zeitloses haben, älter werden dürfen und trotzdem in ihrer Alltäglichkeit immer frisch und aktuell bleiben. Aber wir haben da ja keinen Freifahrtschein, der Sender muss das ja zunächst mal wieder haben wollen und Platz in seinem Programm haben."

Der WDR hält sich auf DWDL.de-Nachfrage bedeckt. "Wir sind mit Olli Dittrich über die weitere Zusammenarbeit im Gespräch", teilte eine Sendersprecherin mit. Ganz verschwinden wird die kultige Figur im Bademantel allerdings nicht, schließlich geht Olli Dittrich nun mit "Dittsche" auf Tournee. "Dittsche steht immer ganz besonders auf meinem Prüfstand", versichert Dittrich, "und erst, wenn er nichts mehr zu sagen hat, höre ich auf und der Bademantel kommt ins Fernsehmuseum."