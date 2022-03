© Julian Baumann

Fritz-Jürgen Heckmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Südwestdeutschen Medienholding, dankte Alexander Paasch für sein Engagement in den vergangenen Jahren. Alexander Paasch habe mit seiner großen Expertise und strategischen Weitsicht einen wesentlichen Anteil an der Transformation der SWMH Gruppe in einem herausfordernden Marktumfeld, heißt es in der Mitteilung. Das Unternehmen stelt die "jederzeitige Sicherstellung einer langfristigen und soliden Finanzierung und der Aufbau eines modernen Shared-Service-Centers" als Paaschs Leistung heraus, außerdem die Digitalisierung des Geschäftsmodells sowie die Umsetzung "zahlreicher Effizienzprogramme".