am 29.03.2022 - 10:28 Uhr

Weil das Informationsbedürfnis der Menschen seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine spürbar gestiegen ist, erhält die ARD-Mediathek nun eine eigene Nachrichten-Themenwelt. Diese umfasst das Video-Informationsangebot der "Tagesschau" und somit Inhalte zu nationalen wie internationalen Themen und hintergründige Informationen. Kern der Themenwelt sollen obendrein Livestreams von Sendern wie tagesschau24 und phoenix, aber auch die aktuellen Ausgaben von "Tagesschau" oder "Tagesschau in 100 Sekunden" sein.

Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales ARD-aktuell, betont, dass die Bewegtbildangebote der "Tagesschau" durch die Themenwelt "eine noch größere Verbreitung" finden und für Nutzerinnen und Nutzer "schneller und einfacher auffindbar" sein werden. In den Rubriken "Schnell informiert/Das ist heute wichtig" und "Schwerpunkte" sollen zusätzlich Infos zu herausgehobenen Themen des jeweiligen Tages angeboten werden. Bei Breaking-News-Lagen sollen Banner alle aktiven Nutzerinnen und Nutzer mit wesentlichen Fakten versorgen – und auf das Programm von Tagesschau24 verweisen.

Zahlen genannt hat die ARD nun auch zum gestiegenen Informationsbedürfnis seit Ende Februar, als in der Ukraine der Krieg begann. Demnach seien Livestreams in den vergangenen Wochen im Schnitt pro Tag 30 Prozent häufiger aufgerufen worden als in den zwei Wochen vor Kriegsbeginn. Nach ARD-Angaben verzeichne das "Tagesschau"-Angebot online "bisweilen über zehn Millionen Visits pro Tag". Dokus und Reportage wurden – im Vergleich zu anderen Angeboten – häufiger abgerufen als sonst. Genaue Zahlen wurden hier aber nicht genannt.