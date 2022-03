© Telekom

Wegen der Zeitverschiebung wird es außerdem am 4. April ab 20:15 Uhr eine Wiederholung beim Telekom-Sender #dabeiTV geben, zudem stehen die Grammys auch zum Abruf bereit.

Zum ersten Mal seit 30 Jahren entscheiden diesmal übrigens alle rund 12.000 Academy-Mitglieder über Nominierte sowie Gewinnerinnen und Gewinner. Neuerungen warten auch in den Preis-Kategorien: In den vier renommiertesten Kategorien "Record of the Year", "Album of the Year", "Song of the Year", und "Best New Artist" sind statt bisher fünf nun zehn Künstlerinnen und Künstler nominiert. Dazu zählen unter anderem Ed Sheeran, Justin Bieber und ABBA.