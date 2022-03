Auf den Tag genau vor 30 Jahren, also am 30. März 1992, stand Peter Kloppel erstmals für die Nachrichten von RTL vor der Kamera. Und eigentlich sollte der RTL-Anchor auch in dieser Woche durch die Hauptnachrichten des Privatsenders um 18:45 Uhr führen – und sich nebenbei vermutlich für die lange Zugehörigkeit zur RTL-Nachrichtenredaktion auch ein bisschen feiern lassen. Daraus wird nun aber nichts. Schon am Dienstag moderierte an seiner Stelle Christopher Wittich.

Peter Kloeppel wurde nämlich positiv auf das Corona-Virus getestet und befindet sich somit in häuslicher Isolation. Gemäß RTL-Angaben gehe es Peter Kloeppel "den Umständen entsprechend gut". Auf die jetzt ausfallenden Sendungen mit Kloeppel werden künftig noch zahlreiche Weitere folgen. Im Oktober 2020 hatte Kloeppel öffentlich gemacht, seinen RTL-Vertrag um weitere vier Jahre verlängert zu haben.