MagentaTV hat für den kommenden Frühling zwei neue Serienproduktionen aus den Vereinigten Staaten eingekauft. Kundinnen und Kunden bekommen so ab dem 28. April die Produktion "Swimming with Sharks" in ihrer Megathek serviert. Die US-Produktion ist unter anderem mit Diane Kruger besetzt. Im Heimatland läuft die Serie ab Mitte April bei Roku. Sie erzählt die Geschichte einer scheinbar naiven Anfängerin namens Lou (Kiernan Shipka), die ein Praktikum bei Fountain Pictures in Hollywood startet.

Doch der Schein und somit auch das ehrfürchtige Erstarren vor CEO Joyce Holt (Diane Kruger) trügen. Tatsächlich hat Lou vor dem vermeintlich zufällig ergatterten Praktikum intensive Recherchen angestellt. Die junge Frau ist geradezu besessen von Joyce. Bald ist sie gemäß Serienbeschreibung bereit, alles zu tun, um ihrem "Idol" näher zu kommen.

Ebenfalls zu MagentaTV kommen wird auch die vom "Trainspotting"-Autor Irvine Welsh geschriebene, sechsteilige Serie "Crime", die in Edinburgh angesiedelt ist und deren Ausgangspunkt das Verschwinden der der 13 Jahre alten Brittany ist. Detective Ray Lennox (Dougray Scott) soll den Fall aufklären. Doch seine klare Sicht auf die Dinge gereicht ihm dabei nicht immer zum Vorteil, zumal er mit einigen Strukturen innerhalb der Polizei auf dem Kriegsfuß steht. Lennox muss sich außerdem seinen inneren Dämonen und den Traumata seiner Vergangenheit stellen. Die erste Staffel debütierte 2021 bei BritBox.

Eine zweite Staffel ist bereits bestellt. MagentaTV zeigt die erste Runde ab dem 26. Mai. Fortgesetzt wird obendrein auch die Talksendung "Bestbesetzung" mit Moderator Johannes B. Kerner, der sich in der nächsten Folge mit Veronica Ferres unterhält. Zu sehen ab dem 21. April.