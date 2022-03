Umbau bei der ndF: Eric Welbers verlässt die Geschäftsführung der Produktionsfirma, bleibt dem Unternehmen aber dennoch erhalten. Er will künftig stärker für die ndF International Production GmbH (kurz ndF IP) tätig sein und sich dabei um internationale Ko-Produktionen wie "Sophie Cross" oder die frisch abgedrehte Event-Serie "Der Schwarm" kümmern. Welbers kündigte an, die "spannenden Projekte" sowohl gemeinsam mit der ndF angehen zu wollen, sprach in einem Statement aber auch von eigenen Produktionen.

Im Zuge des Ausscheidens aus der ndf übernimmt Welbers auch deren Anteile an den italienischen und belgischen Produktionsfirmen Viola Film S.R.L. und Bravado Fiction. Seine Nachfolge ist geklärt: Viola Fischer-Weiss, seit 20 Jahren Leiterin des Finanz- und Rechnungswesens der Firma, wurde nun für den kaufmännischen Bereich der Unternehmensleitung der ndF GmbH gewonnen. Fischer-Weiss wird somit neben Matthias Walther Geschäftsführerin. Sie zeigte sich für das entgegen gebrachte Vertrauen dankbar und erklärte: "Nachhaltig funktionierende Strukturen und Prozesse zu gewährleisten, nach Außen und nach Innen - daran werde ich mich messen lassen."



Mathias Walter sprach derweil davon, den begonnenen Weg fortführen zu wollen und nannte seine neue Ko-Geschäftsführerin "eine langjährige Kollegin, die das Unternehmen sehr genau kennt." Die ndF stellt unter anderem Reihen wie "Die Bergretter", "Morden im Norden", "Der Bergdoktor" oder den in dieser Woche im linearen TV verfügbaren RTL-Piloten "Einsatz in den Alpen" her.