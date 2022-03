Wenn ProSieben und Sat.1 im kommenden Herbst wieder nach neuen Gesangstalenten in einer weiteren Staffel von "The Voice of Germany" suchen, wird Lena Gercke nicht mehr als Moderatorin dabei sein. Die 34-Jährige kündigte via Instagram an, "in diesem Jahr auszusetzen". Sie begründete dies damit, dass sich ihre gesamte berufliche Aufstellung mit der Gründung eines Start-Ups namens LeGer GmbH verändert habe. Bei LeGer handelt es sich um eine Fashion Brand, die sich im Aufbau und somit einer Phase befinde, "die viel Einsatz und Zeit erfordert", schrieb Gercke, deren Karriere einst in "Germany's Next Topmodel" begann.

Insbesondere in der Vorweihnachtszeit müsse sie besonders viel Energie in ihr Unternehmen stecken – in den zurückliegenden sechs Jahren hätte genau in dieser Zeit aber immer die Produktion der Casting-Show dominiert. "Als Unternehmerin, aber vor allem auch als Mutter bin ich stärker denn je gefordert, auch einmal Dinge wegzulassen - und das fällt unglaublich schwer", erklärte Gercke, die vor ihrer "TVOG"-Zeit für ProSieben unter anderem auch Sendungen wie "Prankenstein" oder "red!" präsentierte. 2013 und 2014 saß sie zudem in der Jury von "Das Supertalent" bei RTL.



"Liebe Lena, du wirst immer Teil der großen #Voice-Familie bleiben. Danke", verabschiedete sich ProSieben via Twitter von der "The Voice of Germany"-Moderatorin. Gercke präsentierte die Show zuletzt fast immer an der Seite von Thore Schölermann.

Wer auf Gercke folgt, ist noch nicht bekannt. Zwei Frauen schnupperten zuletzt schon vertretungsweise "TVOG"-Luft: Annemarie Carpendale in Staffel zehn, als Gercke ihr Kind erwartete. Und Melissa Khalaj sprang in Staffel elf im Halbfinale ein, als Thore Schölermann Papa wurde. Im TV starteten die "The Voice of Germany"-Staffeln in den zurückliegenden Jahren stets im September oder Oktober.