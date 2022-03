am 31.03.2022 - 16:31 Uhr

© MG RTL D / Boris Breuer Oliver Schablitzki

Bei RTL Up auf Schlager zu setzen, sei richtig gewesen, "weil diese Musikrichtung dem Sender ein Alleinstellungsmerkmal gibt", so Schablitzki. Der neue Radiosender wird auf den Namen "Schlagerliebe" hören und schon in den nächsten Wochen starten - zunächst aber unmoderiert. Schablitzki: "Im ersten Schritt soll es ein Musikangebot sein mit vereinzelten Beiträgen und Einspielern. Perspektivisch möchten wir das aber gerne ausbauen."

Mit seinem Fokus auf eine ältere weibliche Zielgruppe hat RTL Up in den vergangenen Jahren ein kräftiges Wachstum hingelegt. Zuletzt verzeichnete der Free-TV-Sender einen Marktanteil von zwei Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.

Verantwortlich ist Oliver Schablitzki bei RTL Deutschland aber noch für weitere Spartensender, darunter den Männersender Nitro, der an diesem Freitag seinen zehnten Geburtstag feiert und ebenfalls eine Erfolgsgeschichte ist. "Vor ein paar Jahren hätte ich mich nicht getraut, einen Marktanteil von 2,2 Prozent als Ziel auszurufen. Das haben wir geschafft und sind schon ein bisschen stolz darauf", sagte Schablitzki im DWDL.de-Interview. "Gleichzeitig können immer höhere Marktanteile nicht immer das alleinige Ziel sein. Wir müssen auch qualitativ wachsen - mit den richtigen Inhalten für die gewünschten Zielgruppen, die wir im Auge haben. Das finde ich noch wichtiger."