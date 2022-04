In der Karwoche soll es bei der täglichen RTLzwei-Serie "Köln 50667" besonders spektakulär werden. In den vier Episoden, die zwischen dem 11. und 14. April 2022 ausgestrahlt werden, wollen der Sender und die Produktionsfirma filmpool gleich drei derzeitige Handlungsstränge zu ihrem Höhepunkt führen.

Versprochen wird in dieser "Highlight-Woche" unter anderem ein flammendes Inferno. Nach einer Auseinandersetzung erhalten Meike und Carlo nämlich die schreckliche Nachricht, dass Lisa bei einem Brand nach einer Party in Todesgefahr ist. Für einen anderen Strang wurden die Tänzern und Tänzerinnen der Flying Steps Academy angeheuert. Kevin hat sich dazu entschieden, um die Hand seiner Freundin und Traumfrau Leonie anzuhalten – und plant deshalb einen Flashmob. Derweil soll der Hass von Lea auf ihren Halbbruder Stevie immer größer werden. In ihren Augen ist er verantwortlich dafür, dass sie geschäftlich vor dem Aus steht – und so iist es naheliegend, dass sie "einen teuflischen Plan" schmiedet.

Die so genannte "Highlight-Woche" soll vermutlich vor allem dazu dienen, wieder etwas mehr Aufmerksamkeit auf das Format zu bekommen. "Köln 50667", das in erster Linie ein sehr junges Publikum anspricht, das sich vermehrt vom linearen Fernsehen abwendet, hat es in der Gunst der Zuschauenden immer schwerer. Bei den 14- bis 49-Jährigen liegt die Daily im Jahr 2022 bei rund vier Prozent, rund sieben Zehntel weniger als noch 2021.Ganz früher kratzte die Soap an der 10-Prozent-Marke. Die Serie läuft bei RTLzwei montags bis freitags gegen 18:10 Uhr.