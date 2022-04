Ellen Trapp leitet künftig den Programmbereich Kultur des Bayerischen Rundfunks (BR). Der Rundfunkrat des öffentlich-rechtlichen Senders hat der Personalie auf seiner Sitzung am Freitag zugestimmt. Trapp übernimmt die Position zunächst für fünf Jahre und tritt die Nachfolge von Sylvie Stephan an, die in die Arte-Programmdirektion gewechselt ist. In der Vergangenheit führte sie das ARD-Studio Rom sowie zuletzt die BR-Redaktion "Landwirtschaft und Umwelt".

Zum Programmbereich Kultur gehören unter anderem die Redaktionen "Kultur aktuell" sowie "Religion und Orientierung" mit ihrer breiten Fachberichterstattung in Hörfunk, TV und Online sowohl innerhalb der BR24-Nachrichtenwelt als auch in Formaten von der Bayern 2-"kulturWelt" bis zu "Capriccio" und "Stationen" im BR Fernsehen oder "ttt - titel, thesen, temperamente", "Druckfrisch" und "Echtes Leben" im Ersten.

Darüber hinaus bestätigte der BR-Rundfunkrat Rainer Tief als Leiter der Hauptabteilung Archive, Dokumentation, Recherche für eine weitere Amtszeit. Den Posten hat der 57-Jährige schon seit 2012 inne.