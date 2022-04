am 03.04.2022 - 22:43 Uhr

Das ZDF verliert eins seiner profiliertesten OnAir-Gesichter: Seit 2007 präsentierte der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens für die Mainzer diverse Formate aus dem „Terra X“-Universum, insbesondere inzwischen 70 Filme der Dokumentationsreihe „Faszination Erde“, die er 2008 von Joachim Bublath übernahm, aber auch „Ein Fall für Lesch und Steffens“. Mit "Mich täuscht keiner! - Die Show der Sinne“ und "Natürlich Steffens!“ moderierte der Journalist in seinen ZDF-Jahren zwischenzeitlich auch zwei Shows und war vier Jahre lang Moderator des Magazins „Terra Xpress“.

Künftig hat Dirk Steffens nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de eine neue mediale Heimat: Er wechselt im Laufe diesen Jahres zu RTL Deutschland. Für das Kölner Unternehmen, dass durch den Zusammenschluss von Gruner+Jahr und der Mediengruppe RTL Deutschland entstand, soll Steffens über alle Ausspielwege hinweg die Wissenschaftsmarke „Geo“ verstärken. Es zählt zu den großen Vorhaben des neuen Entertainment-Unternehmens, die wichtigsten Marken von Gruner+Jahr in der neuen Struktur über weitere Verbreitungswege auszubauen. So soll auch "Geo" mit neuen TV-Formaten weiterentwickelt werden. Bislang wird das Print-Magazin „Geo“ im TV durch den Pay-TV-Sender Geo Television und einen TV-Ableger des Kindermagazins „Geolino“ verlängert.

Was genau RTL mit Steffens plant, ist jedoch noch nicht bekannt. Auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de wollte ein Sprecher von RTL Deutschland den Wechsel Steffens' vom ZDF am Sonntag nicht kommentieren, bestätigte nur dass dieser „schon bald für das Magazin 'Geo' arbeiten wird. Er wird Kolumnen schreiben und größere Gespräche führen." Dies bestätigt auch Steffens' Management. Das ZDF wiederum war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Damit bleibt vorerst auch unklar, wann genau Steffens Abschied nehmen wird bei den Mainzern. Im Februar kündigte er über Social Media zumindest noch neue Folgen von „Faszination Erde“ für den Herbst an.

Für das ZDF ist der Wechsel von Steffens zu RTL Deutschland ein Verlust für die populäre und auch preisgekrönte Wissensvermittlung. 2011 gewann Steffens' "Terra X"-Zweiteiler "Supertiere" die Goldene Kamera. 2019 wurde sein "Terra X"-Dreiteiler "Die Reise der Menschheit" mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Allerdings bleiben die Mainzer mit Harald Lesch und der im vergangenen Jahr verpflichteten Mai Thi Nguyen-Kim weiterhin gut aufgestellt ist. In Köln wird man die Verpflichtung von Steffens wiederum als Rückkehr feiern: Seinen ersten TV-Job vor der Kamera hatte Dirk Steffens 2005 bei Vox - als Moderator des Magazins „Tierzeit“.