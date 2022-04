Wer dem Twitter-Account des ZDF-Fernsehrats folgt - das sind aktuell etwas mehr als 2.000 Personen - der dürfte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewundert haben. Zu eigentlich nachtschlafender Zeit nämlich fiel dieser durch merkwürdige Tweets auf. Retweetet wurde nicht nur ein Tweet mit zwei anstoßenden Bierkrügen, gegen halb zwei Uhr nachts postete der Account: "Also eins ist ja mal klar: Der #Fernsehrat ist so breit und bunt wie unsere #Gesellschaft (Na ok, im Moment ist er vor allem breit)."