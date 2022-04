Derzeit sendet RTLzwei werktags um 16 Uhr echte Geschichten von echten Menschen im Rahmen seiner Doku-Reihen zu denen unter anderem "Hartz und herzlich" gehört. Ab Ende April wird im Nachmittagsprogramm die Realität wieder nachgespielt. Von der Firma filmpool, mit deren Produktionen "Auf Streife" oder "Klinik am Südring" Sat.1 seit Jahren sein Nachmittagsprogramm bestückt, wird dann eine neue Scripted-Reality für RTLzwei angeliefert: "SOS – Retter im Einsatz".

Die Sendung debütiert am 25. April und ist um 16 sowie um 17 Uhr im Programm vorgesehen. Heldinnen und Helden von Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei sind in dem Format bei ihrer Arbeit zu sehen. Nach Senderangaben erwarten das Publikum nicht nur "hochemotionale Geschichten und geballtes Expertenwissen", sondern auch "ein vielseitiges und spannendes Gesamtpaket mit aktueller Relevanz."

Jede der einstündigen Episoden soll aus drei Geschichten bestehen. Gemeinsam hätten die Storys, dass stets klar werde, dass Sekunden ein Leben verändern können. Eine der Geschichten wird etwa ein Unfall auf der Autobahn sein, bei dem ein Mann das Auto seiner Frau gerammt haben soll. Erzählt wird auch die Geschichte hinter einem Anruf einer jungen und atemlos klingenden Frau, der mitten im Gespräch abbricht. Oder die Suche nach dem Verlobten einer Frau, von dem aber nur sein abgetrennter Finger auftaucht…

Zuletzt setzte RTLzwei in der Daytime in Sachen Fiction-Light auf soapige Stoffe, probierte dabei neue Formate aus ("Waidendorf" lief so schlecht, dass es vorzeitig flog) oder hatte mit "Krass Schule" langlebige Produktionen im Line-Up. Zudem wurden knapp 500 Episoden der Scripted-Reality "Hilf mir!" ausgestrahlt. Mit dem Start der neuen Blaulicht-Sendung bespielt filmpool dann über vier Stunden am Stück das RTLzwei-Programm, von filmpool kommen auch "Köln 50667" (kurz nach 18 Uhr) und "Berlin - Tag & Nacht" um kurz nach 19 Uhr.