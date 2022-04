Schon seit 1989 vergibt die Bayerische Staatsregierung alljährlich den Bayerischen Fernsehrpeis, nun stellt man diese Verleihung auf neue Füße, oder wie man es im Bayerischen Staatsministerium für Digitales nennt: Ein Update. Künftig heißt der Preis auch ganz offiziell nach der Preis-Statue, die dabei verliehen wird: "Blauer Panther - TV & Streaming Award".

Und wie der Zusatz klar macht, können sich neben TV-Produktionen künftig auch Produktionen für Streaming-Plattformen wie auch hochkarätige Formate von Web-Creators für Social-Media-Plattformen für einen Preis bewerben. Vergeben wird er in den vier Kategorien Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment und Kultur / Bildung von einer Jury, in einzelnen Preiskategorien ist ein Online-Voting geplant.

Erstmals soll der überarbeitete Blaue Panther am 19. Oktober im Rahmen der Medientage München übergeben werden. Die Preisverleihung wird von Leonine Studios gestaltet. Ausgerichtet wird die Verleihung künftig von der Medien.Bayern GmbH und von der BLM sowie den Medienhäusern Bayerischer Rundfunk, ZDF, 3sat, Google Germany, ProSiebenSat.1, RTL Deutschland, Sky Deutschland und Prime Video getragen. Die Bayerische Staatskanzlei und das Bayerische Digitalministerium fungieren nur noch als Geldgeber.

Digitalministerin Judith Gerlach: "Die Digitalisierung verändert unser Leben in atemberaubender Geschwindigkeit. Auch die Medienbranche wandelt sich und ist dabei ein echter Innovationstreiber. Das wollen wir abbilden und entsprechend würdigen. Denn hier entstehen ganz neue und hochkreative Medienangebote. Mit dem neuen ´Blauer Panther – TV & Streaming Award´ setzt sich Bayern erneut an die Spitze der Innovation. Damit wollen wir auch zeigen, was für eine innovative und zunehmend digitale Kraft in unseren Medienunternehmen steckt."