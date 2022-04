Im Laufe der nächsten Wochen erweitert RTL+ seine Streaming-Bibliothek um gleich drei Doku-Formate. Alle drei Dokumentationen behandeln gemäß des True Crime-Genres reale Krimifälle der jüngeren Vergangenheit. Den Anfang macht am 14.4. ein Film über Anna Sorokin, die sich als Mitglied der New Yorker Oberschicht ausgab und diese so um mehrere hunderttausend Dollar betrog. In "Anna Sorokin - Die wahre Geschichte der Millionen-Schwindlerin" kommt erstmals der Vater der Täterin vor der Kamera zu Wort. Bereits im Februar erregte der Fall Aufmerksamkeit, als der Streaming-Dienst Netflix den Fall unter dem Titel "Inventing Anna" verfilmte.

Ab dem 20.4. ist dann die Dokumentation "Tödlicher Schatten - der Fall Sophie" zu sehen. Sie zeichnet die Geschichte der 23-jährigen Sophie N. nach, die über zwei Jahre hinweg von einem Stalker verfolgt wurde, der ihr letztlich in ihrer eigenen Wohnung auflauerte und sie ermordete. Verfolgt hat der Täter sie mittels einer Spy-Software auf ihrem Smartphone. In der Produktion von i&u TV soll die Gefühlswelt der Betroffenen durch Sprachnachrichten dokumentiert werden.

Zuletzt erreicht die dreiteilige Dokuserie "Anna - Tödliche Liebe" die Streaming-Plattform. Es geht um den Fall Anna S., die im Sommer 2019 spurlos verschwandt. Ein Video überführte ihren eifersüchtigen Exfreund letztlich als Mörder, Anna blieb jedoch vorerst verschwunden. Besonders bei der Produktion von 99pro Media: Erst während der Dreharbeiten stießen die Ermittler auf die Leiche der Krankenpflegerin, die Ermittlungen dauern bis heute an. Ab dem 2.5. ist die Reihe verfügbar.