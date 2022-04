Seit etwas mehr als zehn Jahren präsentiert das ZDF mit "ZDFzoom" jeweils am späteren Mittwochabend Recherchen zu "gesellschaftlich relevanten und alltagsnahen innen- wie außenpolitischen Themen", wie es der öffentlich-rechtliche Sender selbst umschreibt. In Zukunft soll sich "ZDFzoom" aber deutlich ändern. Am 20. April wird jedenfalls die vorerst letzte "ZDFzoom"-Folge bisheriger Machart laufen, ehe dann am 27. April ein rund dreieinhalbmonatiger Testlauf neuer Formate beginnt. Ziel dessen sei es, ein neues, junges Format für die ZDFmediathek und das ZDF-Hauptprogramm zu entwickeln.

Am 24. April macht die von K2H kommende Doku-Staffel "Die Spur" den Anfang. Fünf Folgen werden dann linear mittwochs um 22:45 Uhr gezeigt, in der Mediathek sollen sie vorab erscheinen. "Die Spur" ist nach eigenem Bekunden das erste deutsche Doku-Format, das sich der forensischen Aufarbeitung von gesellschaftspolitischen Themen und Ereignissen widmet. Ein Team aus zwei Journalisten will darin Geschichten und Missstände rekonstruieren, Verantwortliche aufspüren und entsprechend ein Gesamtbild zeichnen. Geplante Themen sind Tönnies, Xavier Naidoo, die Flut im Ahrtal und Mieten sowie Grundstückspreise. Zu den Hosts von "Die Spur" gehören unter anderem Salwa Houmsi, Johannes Musial, Jonas Seufert und Hannes Vogel.

Die von der Firma finally. kommende Produktion "Digital Empire" läuft an den ersten vier Juni-Mittwochabenden auf dem "ZDFzoom"-Sendeplatz und möchte darüber informieren, wie die neue digitale Welt funktioniert. Es werde hinter die Kulissen des digitalen Alltags geblickt. Thematisiert werden diskriminierende Algorithmen oder Online-Dating.

Pola Sarah Nathusius, Christian Stöcker, Tarkan Bagci und Yasmin Polat präsentieren schließlich ab Ende Juni die fünfteilige und von Banijay kommende Doku-Staffel "Grauzone", die kontroverse Themen abseits des klassischen Schwarz-Weiß-Denkens beleuchten will. Ziel sei auch ein Verstehenwollen der "Gegenseite". Geplante Themen sind Lobbyismus, Atomkraft oder Verhütung. Besonders zugeschnitten sein sollen die neuen Dokus auf Dokufans zwischen 30 und 40 Jahren, die beim ZDF noch nicht genug von dem finden, was sie sich wünschen. Mit Hilfe der drei Test-Staffeln soll nun herausgefunden werden, welche Erzählform nun am besten passe.