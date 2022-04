Mit Gesamt-Marktanteilen von mehr als 16 Prozent hat das ZDF inzwischen seine Familienreihe "Lena Lorenz" am Donnerstagabend fortgesetzt. Judith Hoersch spielt in diesen ganz frischen Ausgaben die titelgebende Hauptrolle. Das war nicht immer so. Als die Reihe im Frühjahr 2015 startete, war die Figur Lena noch mit Patricia Aulitzky besetzt.

Und genau diese ersten Folgen der Reihe finden bald den Weg zurück ins Zweite Deutsche Fernsehen. Das ZDF will "Lena Lorenz" ab Samstag, 14. Mai im Vorabendprogramm wiederholen. Dort liefen auch schon alte Ausgaben von "Der Bergdoktor" oder "Die Bergretter". Für den neuen Sendeplatz um 19:25 Uhr wird auch aus "Lena Lorenz" eine rund 45 Minuten lange Serie. Ein 90 Minuten langer Film der Reihe wird also auf zwei rund 45 Minuten lange Ausstrahlungen aufgeteilt.

"Lena Lorenz" soll über weite Teile im Sommer am Samstagvorabend zu sehen sein, das ZDF will zwölf Episoden zeigen. Die Reihe ist eine Produktion aus dem Hause Ziegler Film. In der Auftaktgeschichte wird die Figur Lena Lorenz eingeführt, die als Hebamme an einem Berliner Krankenhaus tätig ist – und dort förmlich Fließbandarbeit verrichtet. Als sie ein Baby nicht retten kann und es dann auch noch mit ihrem Partner kracht, hat sie die Schnauze voll: sie packt ihren Koffer, setzt sich ins Auto und fährt los. Am nächsten Morgen wird sie von einem herrlichen Sonnenaufgang und dem faszinierenden Bergpanorama der Berchtesgadener Alpen begrüßt. Hier möchte sie ein paar Tage ausspannen, in ihrer alten Heimat, auf dem Bauernhof ihrer Mutter. Es wird ein längerer Aufenthalt…

Erstausstrahlungen der ganz frischen "Lena Lorenz"-Ausgaben sind übrigens noch bis einschließlich 14. April im ZDF-Primetimeprogramm vorgesehen.