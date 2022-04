Mit viel Rückenwind dank gleich zwei Auszeichnungen kehrt die kommende Sky-Serie "Souls" von der Côte d’Azur zurück: Im Palais des Festivals, wo man tags zuvor erst die Weltpremiere der achtteiligen Produktion feierte, gewann die von Geißendörfer Pictures produzierte und NBCUniversal Global Distribution international vertriebene Serie im offiziellen Wettbewerb am Mittwochabend sowohl für die beste Musik als auch das beste Drehbuch.

Den Preis für die beste Musik nahm in Cannes Dascha Dauenhauer entgegen, die zuletzt u.a. mit der Musik für "Berlin Alexanderplatz" 2020 den Deutschen Filmpreis und Europäischen Filmpreis gewann - und jetzt für den Sound von "Souls". Wenig später der zweite Jubel beim Team der Autorinnen und Autoren rund um Serienschöpfer Alex Eslam. Mit ihm verantworten Lisa Van Brakel, Senad Halilbasic und Erol Yesilkaya die Bücher und wurden dafür ausgezeichnet.

Jubel aber auch bei Beta Film, wo man den internationalen Verkauf der kanadischen Serie "Audrey's back" übernommen hat: Die Produktion räumte den Special Interpretation Award sowie den Dior Grand Award ab. Das Trio der Serien mit doppelter Ehrung macht die isrealische Produktion "The Lesson" komplett: Hier wurde Hauptdarstellerin Maya Landsmann in der Kategorie "Best Performance" geehrt - sowie die Produktion an sich von der Jury als "Best Series" ausgezeichnet.