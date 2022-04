am 07.04.2022 - 10:42 Uhr

Seit fast 20 Jahren ist "Navy CIS" nun schon auf Sendung, doch ein Ende ist nicht in Sicht - und mit "Navy CIS: Hawaii" ist im vorigen Herbst sogar ein vierter Ableger der Krimiserie an den Start gegangen. Dieser schafft es nun auch nach Deutschland, genauer gesagt zu Sat.1. Der Privatsender hat angekündigt, die kürzlich bereits um eine zweite Staffel verlängerte Serie ab dem 26. April jeweils dienstags um 20:15 Uhr auszustrahlen. Gezeigt werden zwei Folgen am Stück.

Die Besonderheit: Anders als bei den bisherigen "NCIS"-Serien, steht diesmal eine Frau im Mittelpunkt. Als Leiterin des Navy CIS-Teams "Pearl Harbor" deckt Special Agentin Charge Jane Tennant (Vaneesa Lachey) gemeinsam mit ihrer Crew, die sich aus erfahrenen Ermittlern, Cyber- und Verhörspezialisten zusammensetzt, kriminelle Machenschaften auf Hawaii auf. Dabei muss die Agentin den Spagat zwischen den beruflichen Herausforderungen und den mütterlichen Pflichten gegenüber ihren zwei Kindern schaffen.

Auch Kabel Eins setzt ab Ende April wieder verstärkt auf "Navy CIS": Von der Original-Serie laufen ab dem 29. April immer freitags um 20:15 Uhr vier Wiederholungen der US-Krimiserie am Stück. Derzeit setzt der Sender auf diesem Sendeplatz auf deutsche Spielfilme – mit mäßigem Erfolg. Zwei Serien-Rückkehrer hält zudem Sat.1 Gold bereit, wo der Samstagabend ab dem 23. April deutschen Produktionen gehören wird: Ab 20:15 Uhr läuft noch einmal "Der letzte Bulle", ehe "Danni Lowinski" ab 22:10 Uhr folgt. In beiden Fällen legt Sat.1 mit der jeweils ersten Staffel los.

Profis backen wieder am Vorabend

Unterdessen hat Sat.1 die Rückkehr von "Das große Backen – Die Profis" in Aussicht gestellt. Die neue Staffel der von Tower Productions hergestellten Backshow ist ab dem 24. April jeweils sonntags um 17:40 Uhr zu sehen. Insgesamt stellen sich diesmal sechs Teams aus Konditormeisterinnen und -meistern sowie Pâtissiers und Pâtissières der aus Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer bestehenden Jury. Die Moderation übernimmt erneut Enie van de Meiklokjes