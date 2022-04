Das internationale Formatgeschäft ist schon seit einigen Jahren keine Einbahnstraße mehr, bei denen Deutschland auschließlich importiert, wie auch die heutige Meldung zeigt. Kurz nach der Fernsehmesse MIPTV in Cannes hat Leonine Studios am Donnerstag angekündigt, die Formatrechte an mehreren Primetime-Entertainment-Shows der Kölner Tochterfirma i&u TV ins europäische Ausland lizenziert zu haben.

Aito Media, eine finnische Produktionsfirma für Factual Entertainment, und Boomerang TV, eine Non-Fiction-Produktionsfirma in Spanien, haben die Rechte an der bei uns seit 2011 mit Kai Pflaume im Ersten laufenden Familienshow "Klein gegen Groß" optioniert. Boomerang TV und das französische Medienunternehmen Mediawan haben sowohl die Formatrechte an der Primetime-Gameshow "Denn sie wissen nicht, was passiert!" (RTL) als auch die Gameshow "Quiz ohne Grenzen" (Das Erste) lizenziert, deren Zukunft nach dem Wechsel von Jörg Pilawa zu Sat.1 ungewiss ist.