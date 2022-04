Gemeinsam mit Elmo, Wolle, Pferd und dem Krümelmonster steht derzeit "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga für die "Sesamstraße" vor der Kamera. Sie moderiert eine Art Sonderausgabe der "Tagesthemen", die im Rahmen der Jubiläumsstaffel der Kinderserie ausgestrahlt wird. In der Sendung berichtet Miosga mit den Puppen über die Vorbereitungen der bevorstehenden Jubiläumsfeier für die "Sesamstraße".

In mehreren Live-Schalten zu Elmo, Wolle, Pferd & Co. soll die Sonderausgabe exklusive Einblicke in verschiedene Winkel und Ecken der Sesamstraße. Die neue Staffel der "Sesamstraße" mit diesen und weiteren Videos startet im Oktober 2022. Das 50-jährige Jubiläum des deutschen Ablegers ist auf den am 8. Januar 2023 datiert und wird an diesem Tag und über das ganze Jahr hinweg gefeiert, wie der federführende NDR mitteilte.

Zum 40. Jubiläum war Caren Miosga schon einmal zu Gast in der "Sesamstraße": "Das war ganz wunderbar. Ich habe Hochachtung vor diesen großartigen Schauspielern und freu' mich ein Loch in den Bauch, wieder dabei sein zu dürfen", sagt die Moderatorin, die mit der "Sesamstraße" auch Erinnerungen an ihre Kindheit verbindet. "Ich habe die 'Sesamstraße' geliebt und jeden Abend um halb sieben auf meine gestreiften Popstars Ernie und Bert gewartet - vorm Fernseher im ebenfalls gestreiften Schlafanzug."

Die Dreharbeiten für die Jubiläumsfolgen der "Sesamstraße" laufen noch bis zum 8. April bei Studio Hamburg. Seit Mitte März dreht der NDR Clips für die neue Staffel der Kinderserie. Wieder dabei ist Elmos Freundin Julia Stinshoff. Zu Gast ist auch die Weitspringerin Maryse Luzolo. Sie zeigt Elmo und Abby, wie man richtig weit springen kann - zum Beispiel über eine Pfütze. Der Superheld "Supergrobi" erklärt, worauf es beim Abstand halten und Maske tragen ankommt. Und schließlich singt Elmo das Lied "Nur durchs Lesen", um beim Wolf die Lust auf Bücher zu wecken.