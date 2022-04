© ZDF Enterprises Fred Burcksen verlässt ZDF Studios nach 26 Jahren

Schäfer stand bis August vergangenen Jahres an der Spitze von All3Media Deutschland, einem der größten unabhängigen Produktionshäuser in Deutschland, zu dem die Tochterfirmen Filmpool, Tower Productions und South & Browse gehören. Markus Schäfer ist zudem auch stellvertretender Vorsitzender der Produzentenallianz.

ZDF-Intendant Norbert Himmler: "Mit Markus Schäfer übernimmt ein versierter Medienmanager die Leitung der ZDF Studios-Gruppe. Mit seinen Branchenkenntnissen und seiner strategischen Kompetenz wird er die digitale Weiterentwicklung des Unternehmensverbunds weiter vorantreiben. Fred Burcksen danke ich für seine großen Verdienste für ZDF Studios und sein außerordentliches Engagement für das Unternehmen. Er übergibt eine sehr gut aufgestellte Firmengruppe an seinen Nachfolger."

Markus Schäfer selbst sagt: "Als international tätiges und etabliertes Medien-Powerhouse verfügt ZDF Studios über einen exzellenten Ruf und eine hohe kreative Dynamik. Dabei sind Kontinuität, Zusammenarbeit und nachhaltige Innovation von zentraler Bedeutung. Ich freue mich sehr darauf, mit dem gesamten Team ein weiteres Kapitel in der fast 30-jährigen Geschichte von ZDF Studios aufzuschlagen." Der scheidende Fred Burcksen sagt zum anstehenden Wechsel: "Ich habe die ZDF Studios-Gruppe über eine lange Zeit mitentwickeln und gestalten dürfen. Das war stets eine gleichermaßen faszinierende wie herausfordernde Rolle. Jetzt freue ich mich, ein gut bestelltes Haus zu hinterlassen und den Stab an einen ausgewiesenen Branchenkenner übergeben zu dürfen."

Das Unternehmen wurde 1993 unter dem Namen ZDF Enterprises als privatwirtschaftliche Tochter des ZDF gegründet und am 1. April 2022 in ZDF Studios umbenannt. Gegründet wurde es für den Vetrieb von Formaten des ZDF und den Einkauf von Programmen fürs ZDF, inzwischen ist das Betätigungsfeld aber erheblich gewachsen und deckt mit Tochterfimren und Beteiligungen Stufe in der Entstehungs- und Verwertungskette von TV-Produktionen ab. Im weltweiten Vertrieb kümmert man sich längst nicht mehr nur um ZDF-Formate. ZDF Studios ist auch in Deutschland an zahlreichen Produktionsfirmen beteiligt, darunter etwa Bavaria Fiction, Network Movie, Gruppe 5, Riverside Entertainment, DocLights oder Studio.TV.Film (komplette Übersicht).