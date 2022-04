Im Februar 2021 berichtete das Medienmagazin DWDL.de erstmals von RTL United, im Mai bestätigte Bernd Reichart, der damalige CEO der Mediengruppe RTL Deutschland, die neue Strategie und im September vergangenen Jahres ging der neue Markenauftritt dann live: Um RTL als führende Entertainment-Marke zu stärken, wurde die Markenarchitektur vereinheitlicht. Bei Angeboten wie dem Streamingdienst TVNow bedeutete dies einen neuen Namen, bei anderen Angeboten blieb der Name, aber das Logo wurde angepasst. Von der Konzernmutter RTL Group über die jetzt als RTL Deutschland auftretende deutsche Tochter bis zu den einzelnen Sender- und Programmmarken kommt der neue RTL-Markenauftritt zum Einsatz.

Doch abgeschlossen ist das Projekt RTL United noch lange nicht: Nur ein Bruchteil des Angebots wurde bisher auf Kurs gebracht, viele Angebote fehlen noch. Intern wie extern wird mit Spannung verfolgt, wie konsequent das großspurig angekündigte Vorhaben jetzt auch wirklich umgesetzt wird. Warum dauert es so lange? Bei RTL Group und RTL Deutschland verweist man auf die Komplexität des Vorhabens - und dann kam ja auch noch die Integration von Gruner+Jahr hinzu.

Weiterhin sind im deutschen Markt mehrere Radiosender der Marke RTL mit den unterschiedlichsten Logo-Varianten unterwegs, dazu die Fernsehsender Super RTL und RTLzwei mit eigenen Designs. Letzterer wird vorerst nicht auf Kurs zu bringen sein, weil RTL Deutschland nur eine Minderheitsbeteiligung an dem in Grünwald bei München beheimateten Sender hält. Doch der Kinder- und Familiensender Super RTL gehört nach der Übernahme der vorher von Disney gehaltenen Anteile vollständig zu RTL Deutschland.

"Auch die RTL-Radiosender werden bis zum Herbst auf das neue RTL-Logo umgestellt"

Eine Sprecherin von RTL Deutschland

Dass weiterhin ein Rebranding von Super RTL geplant ist, bestätigt eine Sprecherin von RTL Deutschland diese Woche gegenüber DWDL.de: "Ja, im Kontext des neuen Unternehmens wird Super RTL integriert und damit Teil der Corporate Brand RTL." Und was ist mit den Radiosendern? "Als weitere Gattung im RTL United Portfolio werden auch die RTL-Radiosender bis zum Herbst auf das neue RTL-Logo umgestellt." Geschehen soll dies offenbar parallel zum Upgrade des Streamingdienstes RTL+ zur crossmedialen Plattform.

Erklärtermaßen möchte Bertelsmann mit RTL+ ein digitales Abo für alle seine deutschen Medienprodukte und -marken schaffen. Was sich bisher auf Streaming beschränkt, soll künftig digital TV, Radio, Podcasts, Hörbücher und Magazine bieten. In den Worten einer Sprecherin von RTL Deutschland: "Mit dem Launch der crossmedialen Plattform RTL+ im zweiten Halbjahr machen wir das Gesamtportfolio der Produkte und Marken erlebbar. In diesem Zuge wird das Rebranding aller weiteren RTL-Marken umgesetzt sein." Damit wäre das das Rebranding des deutschen Geschäfts also noch im Laufe dieses Jahres abgeschlossen.

© RTL Deutschland "Welches RTL hätten's denn gern?": Das Durcheinander soll geordnet werden

Eindrucksvollstes Schaubild einer internen RTL United-Präsentation aus dem vergangenen Jahr war die enorme Vielzahl von völlig unterschiedlich aussehenden RTL-Logos in ganz Europa - und daneben ein vereinheitliches RTL-Logo für alle. Doch bislang tat sich nichts - bis auf ein ausgetauschtes Logo am Firmensitz in Luxemburg. In diesem Jahr soll der internationale Rollout der RTL-United-Strategie aber Fahrt aufnehmen.

"Ziel ist es, den internationalen Rollout ab dem zweiten Halbjahr 2022 zu starten"

Oliver Fahlbusch, Sprecher der RTL Group

"Wir sind derzeit in Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen von RTL Nederland, RTL Hungary und RTL Luxembourg, um die Einführung der neuen Markenidentität in diesen drei Ländern vorzubereiten. Ziel ist es, den internationalen Rollout ab dem zweiten Halbjahr 2022 zu starten", erklärt Oliver Fahlbusch, Sprecher der RTL Group, auf DWDL.de-Anfrage. "Auf der Ebene der RTL Group haben wir das 'RTL Brand Board' etabliert – es soll die konsistente Umsetzung der RTL-Markenidentität sicherstellen, über neue Nutzungen der Marke RTL entscheiden und die Einheiten der RTL Group in Fragen der Markenführung und -architektur beraten."

Eine maßgeblich in Deutschland entwickelte Markenarchitektur auch in den noch verbliebenen europäischen Märkten der RTL Group einzuführen, die teils völlig andere RTL-Logos verwendet haben, braucht seine Zeit, auch weil es in jedem Territorium der Klärung von markenrechtlichen Fragen bedarf - und die durch die schon vollzogene Umstellung gewonnene Expertise der deutschen Kolleginnen und Kollegen. In den Niederlanden gilt es außerdem noch die Fusion mit Talpa Network abzuwarten. International soll der Rollout von RTL United zumindest noch in diesem Jahr starten, in Deutschland bis zum Herbst abgeschlossen sein.