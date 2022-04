am 12.04.2022 - 12:40 Uhr

Die Internistin Dr. Anne Fleck wird ab Mai als Gesundheitsexpertin für RTL Deutschland im Einsatz sein. In verschiedenen Formaten der Gruppe soll die Ärztin crossmedial in Erscheinung treten. Schon seit dem vergangenen Jahr arbeitet "Doc" Fleck mit der RTL-Gruppe zusammen. So wurde das Coaching-Magazin "Brigitte Leben!" bereits drei Mal mit der Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologiezu den Themen Gesundheit und Ernährung produziert. Seit Januar 2021 gibt es außerdem einen begleitenden Podcast, von dem schon mehr als 60 Folgen entstanden sind.

"Eine gute Gesundheit ist wichtig für uns alle und kaum jemand kann die komplexen Zusammenhänge unseres Körpers so verständlich und hilfreich erklären wie Doc Fleck", so Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News. Startpunkt der neuerlichen Zusammenarbeit ist eine wöchentliche "Sprechstunde", die ab Mai im Rahmen des RTL-Mittagsmagazins "Punkt 12" gesendet werden soll. Einem breiten TV-Publikum bekannt wurde Fleck in der Vergangenheit durch das durch NDR-Format "Die Ernährungs-Docs".

Dr. Anne Fleck: "Mein Ziel ist, die Menschen für das Thema Gesundheit zu begeistern. Krankheiten wie Herzinfarkt, Diabetes, Demenz und Krebs fallen nicht vom Himmel, genauso wenig wie die Gesundheit. Viele sehen Medizin als eine Art Reparaturbetrieb, der ins Spiel kommt, wenn nichts mehr geht. Für mich ist Medizin vor allem die Kunst, gar nicht erst krank zu werden. Ich bin dankbar, mit RTL Deutschland Ansätze von moderner Medizin einem breiten Publikum vorstellen zu können."

Konkurrent Sat.1 hatte erst Ende Januar bekanntgegeben, die Notfallmedizinerin Dr. Carola Holzner, auch bekannt als "Doc Caro", verpflichtet zu haben (DWDL.de berichtete). Demnach soll mit Holzner ein erstes Primetime-Format gedreht werden. Darüber hinaus seien bereits weitere Sendungen mit ihr in Planung.