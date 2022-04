An die 100 Folgen in bis dato zwei Staffeln von "Let the Music Play" hat Sat.1 inzwischen gezeigt; festzustellen ist, dass das Ratespiel mit Amiaz Habtu die Erwartungen sehr offensichtlich nicht erfüllte. Mit nur noch 4,3 Prozent Marktanteil schlägt sich die zweite Staffel der Show noch schlechter als die alles andere als berauschend gelaufene erste Runde auf dem Sendeplatz um 19 Uhr. Das hat nun Konsequenzen: Nachdem Sat.1 die Spielshow-Schiene zuletzt schon auf eine Stunde reduzierte, wird sie nach dem langen Osterwochenende komplett abgeschafft. Ganz aus dem Programm verabschieden wird das Musik-Quiz nicht. Wie ein Sendersprecher DWDL.de bestätigte, plant Sat.1 in der Late-Prime (aktuell nach "The Voice Kids") und auch in der Primetime weiterhin mit neuen Folgen.

Am Vorabend erhöht Sat.1 unterdessen die Dosis halbstündiger Ermittler-Shows. Zurück im Sat.1-Programm wird ab dem 19. April um 17 Uhr das Format "Die Gemeinschaftspraxis" sein. Der Sender plant überall dort wo um 17:30 Uhr keine Regionalprogramme laufen, mit Doppelfolgen. Zu dieser Zeit lief die filmpool-Produktion jüngst bis in den Februar hinein und bescherte Sat.1 knapp siebeneinhalb Prozent Marktanteil, also mäßige Werte.

"Lenßen übernimmt", derzeit noch in der 17-Uhr-Stunde zu sehen, läuft ab kommender Woche später. Die Ermittlungen von Ingo Lenßen und Team sind dann um 18 und 18:30 Uhr zu sehen, vorerst ebenfalls mit Re-Runs. Und auch "K11 – Die neuen Fälle" rutschen um eine Stunde nach hinten. Sie ersetzen nun das Musik-Quiz und beginnen um 19:00 und 19:30 Uhr. Bei "K11 - Die neuen Fälle" kommen frische Episoden zum Einsatz. Frei von Quotenproblemen sind auch diese beiden Ermittler-Formate nicht. Während Ingo Lenßen zuletzt immerhin etwas mehr als sieben Prozent in der Zielgruppe erzielte, landete "K 11" bei weniger als fünfeinhalb Prozent, somit aber immer noch oberhalb der Werte, die "Let the Music Play" holte.

Etwas kurios: Sat.1 und Sat.1 Gold zeigen ab kommender Woche fast parallel Einsätze der "K11"-Ermittelnden. Der Spartensender bestückt seinen Vorabend schon seit Jahren mit Folgen aus dem Archiv – und zeigt etwa ab 19:20 Uhr die ursprüngliche "K 11"-Version mit regelmäßig über 500.000 Zuschauenden. Auch fortan bleiben die Episoden, die aus den Jahren 2003 bis 2015 stammen, im Programm, bestätigte ein Sat.1-Sprecher gegenüber DWDL.de. Zudem betrifft die Änderung auch den Sat.1-Samstag, an dem die derzeit am Vorabend gezeigten drei "Let the Music Play"-Ausgaben verschwinden und ebenfalls durch das Trio "Gemeinschaftspraxis", "Lenßen übernimmt" und "K11 - Die neuen Fälle" ersetzt werden.

Sat.1 hatte zuletzt langen Atem mit Spielshows am Vorabend, seit 2020 waren sie im Programm, doch keine setzte sich durch. Weit vor "Let the Music Play" präsentierte Steven Gätjen "5 Gold Rings", ein Format, das am Vorabend so schlecht abschnitt, dass es am Samstagnachmittag fortgesetzt wurde – zumindest einige Wochen lang, bis es auch da zu mies lief. Auf knapp 60 gezeigte Folgen brachte es ein von Ross Antony präsentiertes Quiz mit der Münze namens "Rolling", das mit rund 4,3 Prozent Marktanteilsschnitt in der Zielgruppe ebenso ein Flop war wie "Buchstaben Battle" mit Ruth Moschner, das in größerer Stückzahl produziert wurde, aber kaum über viereinhalb Prozent im Schnitt hinaus kam. Die Vielzahl an vorliegenden Episoden ermöglicht aber, dass auch weiterhin vormittags zwischen zehn und zwölf Uhr Ausgaben wiederholt werden. Auch "Genial Daneben - Das Quiz", von dem es knapp 400 Ausgaben gibt, fiel nie durch echte Quotenerfolge auf.