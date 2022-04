am 13.04.2022 - 10:47 Uhr

Kabel Eins zeigt ab dem 8. Mai das neue Format "Deutschlands bester Partykeller" sonntags um 19:15 Uhr. In dem Format treten zwei Heimwerker-Paare gegeneinander an, um ihren Keller zum Partyraum umzubauen - und das idealerweise mit einer ausgefallenen Themen-Idee. Sie haben dafür nur 36 Stunden Zeit. Danach entscheidet dann Markus Krebs, welcher der bessere Party-Keller ist und welchem Team somit das Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro winkt. Produziert wird die Sendung von Janus TV.

Mit im Titel verewigt ist dabei auch der Sponsor, ohne den es das ganze Format wohl auch nicht geben würde: Die Marke Asbach von der Semper Idem Underberg AG. Neben dem Titelsponsoring taucht die Marke auch mit Produktplatzierungen in der Sendung auf, zudem stellt der Getränkehersteller in jeder Folge ein Getränke-Paket, schaltet Spots im Umfeld und hat auch eine Promotion-Lizenz erworben.

Steffen Ostendorf, International Senior Brand Manager bei der Semper Idem Underberg AG: "Das Titelsponsoring von 'Asbach Deutschlands bester Partykeller' ist ein 'Perfect Match' und passt perfekt in unsere Strategie zur Aktivierung von Asbach: Kultige Markenikone trifft auf den Klassiker unter den beliebtesten Feierlocations der Deutschen." Kabel-Eins-Senderchef Marc Rasmus ergänzt: "Asbach, Kabel Eins und Markus Krebs lassen gemeinsam den guten, alten Partykeller hochleben - das sind die perfekten Zutaten für ein unterhaltsames neues Vorabendprogramm am Sonntag. Dass wir dafür einen so bekannten Partner gewinnen konnten, freut uns sehr und zeigt die Attraktivität des Programms."

Doch nicht nur sonntags setzt Kabel Eins auf Heimwerker: Ab dem 2. Mai kehrt für insgesamt sechs Wochen "Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell" ins Programm zurück und ersetzt dann montags bis freitags um 18:55 Uhr "Achtung Kontrolle". Das Format war zuletzt im Herbst für sechs Wochen auf diesem Sendeplatz zu sehen, blieb mit im Schnitt nur 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aus Quotensicht aber blass. Allerdings läuft auch "Achtung Kontrolle" nicht besser.

Eine weitere zumindest vorübergehende Änderung gibt's freitags im Nachmittagsprogramm von Kabel Eins: Zunächst beschränkt auf den Mai und Juni startet "Abenteuer Leben täglich" dann bereits um 16 Uhr und somit eine Stunde früher als an den übrigen Tagen. Dafür wird die US-Krimistrecke am Nachmittag um eine Stunde verkürzt.