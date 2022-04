Sky Studios hat bei der Bavaria Fiction ein Biopic über Franz Beckenbauer in Auftrag gegeben. "Der Kaiser" soll den Werdegang "der einzigartigen Ikone von den 60er Jahren bis zum großen WM-Endspiel 1990 in Rom zum pulsierenden Leben erwecken", erklärt der bei Sky für die Sky Originals zuständige Frank Jastfelder. Die Geschichte von "Der Kaiser" soll sich vor dem Hintergrund atemberaubender Spiele und Turniere, die ihre Höhepunkte in den Weltmeistertiteln von 1974 und 1990 finden, ereignen und von den bunten und lebenslustigen 60ern, 70ern und 80ern erzählen, in denen Beckenbauer "das Leben in vollen Zügen genießt".

Als Fußballkaiser Franz wurde Klaus Steinbacher gecastet, der in der ebenfalls von Sky bei Bavaria Fiction bestellten Serie "Das Boot" als Obermechanikermaat Josef Wolf zu sehen ist. Ferdinand Hofer, Teresa Rizos, Stefan Murr (war auch im Sky Original "Die Ibiza-Affäre" zu sehen), Oliver Konietzky, Bettina Mittendorfer, Heinz Josef Braun, Sina Tkotsch und Christine Eixenberger gehören obendrein zum Ensemble.

Gedreht wird aktuell in Prag. Auf dem Regiestuhl nimmt Tim Tragesser ("Die Wolf-Gäng") Platz, Martin Rauhaus ("Allmen", "Endlich Witwer") ist für das Drehbuch verantwortlich. Markus Zimmer hat den Film entwickelt, der nun von Stephan Bechtle produziert wird. Marcus Ammon, Geschäftsführer Content bei der Bavaria Fiction sagt: "Kaiser, Lichtgestalt, Weltmeister: Franz Beckenbauer fasziniert auf und abseits des Fußballfeldes. Auch nach über 30 Jahren ist unvergessen, wie er nach dem Finalsieg in Rom inmitten des Trubels allein über den Rasen des Olympiastadions geht. Ein wahrer Gänsehautmoment."

Sky plant, den Film "Der Kaiser" Ende 2022 ins Programm zu nehmen. Der internationale Vertrieb des Streifens soll über NBCUniversal Global Distribution erfolgen. Beckenbauer selbst war Sky und Vorgänger Premiere übrigens über viele Jahre eng verbunden. Er analysierte als Experte zahlreiche Fußball-Spiele im Pay-TV. Die Rolle als Experte beendete er im Frühjahr 2016, kurz nach dem Tod seines Sohns Stephan.