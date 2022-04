Der Oscar-nominerte Regisseur Ed Perkins ("Black sheep") arbeitet unter dem Titel "The Princess" derzeit an der ersten Kino-Dokumentation über das Leben von Prinzessin Diana. Er will die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine Zeitreise in die 80er und 90er Jahre mitnehmen und Dianas Leben und ihren tragischen Tod aus einer neuartigen Perspektive zeigen.

Durch die ausschließliche Verwendung von zeitgenössischem Archivmaterial wird die Geschichte für sich selbst sprechen und soll so einen "sehr direkten, unvoreingenommenen und persönlichen Zugang zu der wohl meist fotografierten Person aller Zeiten" bieten, heißt von den Machern. Und weiter: "Die kompromisslose Montage zeichnet ein überraschendes und überwältigendes Bild einer Frau, das heute aktueller und moderner denn je erscheint."

Produziert wird der Film von Simon Chinn und Jonathan Chinn von Lightbox-Film, neben HBO und Sky sind aus Deutschland NDR, RBB und BR mit an Bord. Sie sorgen auch dafür, dass die Doku recht schnell nach dem Kinostart, der in Deutschland für den 30. Juni geplant ist, auch kostenfrei zu sehen sein wird: Für den Spätsommer wird eine Ausstrahlung im Ersten und in der ARD-Mediathek in Aussicht gestellt.