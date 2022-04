© Sixx

"Project Bakeover" läuft in Kanada auf dem Food Network, eine zehnteilige erste Staffel war 2021 zu sehen, die zweite Runde debütierte in diesem Jahr. Nun hat sich Sixx die Sendung geschnappt und wird die ersten zehn Episoden ab Ende April am Samstagnachmittag ins Programm nehmen. Los geht es am 23. April um 15:30 Uhr, passenderweise ist das Format dann das Lead-Out von "Sweet & Easy – Enie backt".

Am gleichen Tag wird um 16:30 Uhr die US-Factual-Sendung "Dream Green" zurückkehren. Unter dem Originaltitel "Backyard Envy" ist diese in Amerika bei Bravo TV beheimatet. Im Fokus: James DeSantis, Garrett Magee und Melissa Blair, echte Garten-Profis. Gemeinsam setzt das Trio spektakuläre Ideen um und lässt zahlreiche Hinterhöfe und Terrassen der Stadt in völlig neuem Glanz erstrahlen.