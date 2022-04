Die zehnte Staffel von "The Voice Kids" ist noch in vollem Gange, da arbeiten Sat.1 und die Produktionsfirma Bildergarten bereits an der zwölften Staffel von "The Voice of Germany", deren Ausstrahlung für den Herbst geplant ist. Darin wird es mal wieder zu personellen Veränderungen auf den Buzzer-Stühlen kommen.

Am Mittwoch bestätigte ProSieben, dass es gleich drei neue Coaches geben wird. Von der letztjährigen Besetzung wird demnach nur Mark Forster in der neuen Staffel wieder mit dabei sein. "Sarah Connor, Nico Santos und Johannes Oerding machen dieses Jahr eine Pause", erklärte der Sender via Twitter. Sowohl für Connor als auch Oerding ist damit nach nur einem Jahr vorerst wieder Schluss mit "The Voice".

Wer im Herbst bei der Musik-Castingshow mit dabei sein wird, ließ ProSieben zunächst offen. Laut "Bild" soll eine Rückkehr von Rea Garvey und Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß im Gespräch sein. Dem Bericht zufolge stand zudem Shirin David auf dem Zettel der Show-Verantwortlichen - die Musikerin soll der Show jedoch eine Absage erteilt haben.

Klar ist: Frischer Wind täte "The Voice of Germany" gut. Die Vorjahresstaffel war aus Sicht der Quoten die bislang schwächste und erzielte im Schnitt weniger als zwölf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. In den letzten Wochen der Staffel verzeichnete die Show zudem nur noch einstellige Werte - kein Vergleich zu früheren Quoten-Sphären, als im Staffel-Schnitt noch mehr als 20 Prozent erzielt wurden.