Bei Sat.1 steht der Montagabend seit dieser Woche ganz im Zeichen des Datings. "Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment" heißt der neueste Versuch, frischen Wind in ein gerade in den letzten Jahren durch eine Flut an Formaten etwas ausgeleiertes Genre zu bringen, das allerdings ziemlich an das ein Jahr zuvor gezeigte "5 Senses for Love" erinnert.

Der Start verlief aus Quotensicht zwar mit nur 5,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zwar schlecht - doch das war im vergangenen Jahr bei "5 Senses for Love" ja auch nicht anders und damals ging's im Lauf der Staffel noch bis auf einen zuletzt zweistelligen Marktanteil nach oben. Bei Sat.1 gibt man sich derzeit also noch guter Hoffnung.

Auch im Anschluss an die Sendung setzt Sat.1 aufs Thema Dating - wollte dafür allerdings kein Geld für neue Produktionen in die Hand nehmen und kramt stattdessen im Archiv. Derzeit laufen dort Wiederholungen der Reportage-Reihe "Verrückt nach Liebe" über diverse Dating-Themen, ab dem 2. Mai wird es dann montags um 22:30 Uhr ein Wiedersehen mit "Kiss Bang Love" geben.

Auch dieses Format setzte bereits darauf, dass man zunächst den Dating-Partner nicht sehen konnte, das Konzept sah vor, dass man die Auswahl des Partners bzw. der Partnerin allein anhand von Küssen aussucht. Zwei Staffeln zeigte ProSieben 2016 und 2017 im Anschluss an "Germany's Next Topmodel" und erzielte damit Marktanteile, die sich mit im Schnitt mehr als 12 Prozent durchaus sehen lassen konnten. Dann allerdings entschied man sich, das Format mit "Bachelor"-Elementen aufzublasen und in die Primetime zu schicken - und ging im Herbst 2017 damit unter. Danach wurde das Format eingemottet. Sat.1 wiederholt nun noch einmal die Folgen der zweiten Staffel.