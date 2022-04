Das ZDF wird das für den 26. April geplante Fußball-Benefizspiel zwischen Borussia Dortmund und Dynamo Kiew live übertragen. Das Spiel soll, so heißt es, "einen kleinen Beitrag zur Unterstützung der Ukrainer in dieser humanitären Katastrophe leisten".

Wie der öffentlich-rechtliche Sender ankündigte, beginnt die Vorberichterstattung im "Sportstudio live" um 17:40 Uhr, der Anpfiff im Signal-Iduna-Park ist für 18:00 Uhr geplant. Kommentiert wird die Partie von Oliver Schmidt.

In der Halbzeitpause um 18:45 Uhr meldet sich Mitri Sirin mit den aktuellen "heute"-Nachrichten, ehe im Anschluss an das Benefizspiel um 19:55 Uhr ein "ZDF spezial" mit dem Titel "Krieg in Europa - Hilfe für die Ukraine" folgt. Im weiteren Verlauf des Abends sollen außerdem die folgenden ZDF-Sendungen verschiedene Aspekte zum Krieg in der Ukraine aufgreifen, kündigte das ZDF an.