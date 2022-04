am 14.04.2022 - 14:53 Uhr

Wer bei Streamingdiensten nach konkreten Zahlen fragt, wie viele Menschen ein bestimmtes Programm gesehen haben, der erntet meist ein mildes Lächeln, selbst wenn Rekorde gefeiert werden, dann tut man das meist ohne irgendwelche belastbaren Zahlen dazu zu liefern. Doch Amazon hat nun in einem Fall sein Schweigen gebrochen - und das dürfte mit der fraglos beeindruckenden Zahl zusammenhängen, die am vergangenen Dienstag mit der Übertragung des Bayern-Spiels erreicht wurde.

Die Partie, die das Aus der Bayern in der diesjährigen Champions-League-Saison besiegelte, erreichte nach Amazon-Angaben - die natürlich nicht unabhängig überprüfbar sind - demnach mehr als drei Millionen Haushalte. Diese Zahl bezieht sich dabei demnach auf Amazon-Accounts, die mindestens die Dauer des kompletten Spiels (die Übertragung dauerte mit Vor- und Nachlauf noch deutlich länger) eingeschaltet hatten.

Der Vergleich mit den aus dem TV bekannten Quoten ist dabei wie so häufig schwierig: Es handelt sich hier um die Haushalts-Reichweite, die anders als die üblichen AGF-Zahlen das sogenannte Co-Viewing nicht berücksichtigt - wenn mehrere Menschen vor dem Fernseher sitzen, dann wird das also nur einmal gezählt. Wenn über einen Account zwei Streams gleichzeitig laufen, dann ist er hier ebenfalls nur einmal enthalten. Die Zahl der Menschen, die zugesehen haben, dürfte also noch deutlich über dieser 3-Millionen-Marke liegen.

Laut Amazon wurde damit ein neuer non-linearer Zuschauerrekord für Champions-League-Übertragungen aufgestellt, wobei sich auch Amazon hier mangels öffentlicher Zahlen nur auf die Veröffentlichungen anderer Anbieter beziehen kann. Um das vor Augen zu führen ließ Amazon einen recht aufwändigen Clip anfertigen, der visualisiert, wie ein Stadion mit drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aussähe - was allerdings vor allem die Kraft von linearen und Live-Inhalten verdeutlicht. Würden klassische TV-Sender eine solche Visualisierung wählen, fiele die schließlich in vielen Fällen noch deutlich imposanter aus - nicht nur bei Fußball-Spielen.