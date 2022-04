Im September vergangenen Jahres legte die Funke-Mediengruppe im Rahmen eines Pilotprojekts erstmals die "Myself" in Zeitungsform - als Beilage zu diversen Ausgaben aus Funkes Zeitschriften-Portfolio. Mit der Resonanz zeigte man sich bei dem Verlag nun so zufrieden, dass man die 32 Seiten starke "Myself"-Zeitung künftig drei Mal pro Jahr Teilauflagen des "Hamburger Abendblatts", der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", der "Neuen Ruhr Zeitung" und der "Berliner Morgenpost" beilegen wird.

Los geht's bereits am kommenden Samstag, dann geht's in der Zeitungs-Version von "Myself" ums Thema Trends, am 17. September erscheint eine Ausgabe zum Thema Nachhaltigkeit, am 12. November stehen dann Geschenketipps im Mittelpunkt. "Myself"-Chefredakteurin Sabine Hofmann verantwortet auch die Zeitungs-Beilage und sieht darin einen Beweis, wie gut Lifestyle und regionaler Content zusammen passen. Die Auflage liegt bei 100.000 Exemplaren zuzüglich der digitalen Verlängerungen in den E-Papern der Zeitungs-Titel.

"Der Erfolg des Pilotprojektes in 2021 hat gezeigt, welches Potential in der Zusammenarbeit zwischen Funkes nationalen Zeitschriften- und regional verwurzelten Tageszeitungs-Marken steckt. Der Ausbau ist ein konsequenter Schritt in die inhaltlich, organisatorisch und wirtschaftlich richtige Richtung", ergänzt Immo Riege, Objektleiter bei Funke One. Vor allem erhofft man sich natürlich zusätzliche Werbegelder: "Erstmals können wir unseren Partnern regelmäßig nationale und regionale Kooperationen zeitgleich aus einer Hand anbieten", sagt Barbara Brehm, Geschäftsführerin der Funke Lifestyle GmbH, in der "Myself" erscheint.