Seit vielen Jahren sind "Die Geissens" ein fester Bestandteil des Programms von RTLzwei. Nachdem die zwischenzeitliche Quotenkrise überwunden wurde und der Zuspruch des Publikums zuletzt wieder erstaunlich groß war, bekommt die Dokusoap über die Millionärsfamilie jetzt sogar einen Ableger, in dessen Mittelpunkt das Leben der beiden Töchter Davina und Shania in Monaco steht.

Unter dem Titel "Davina & Shania - We love Monaco" hat Geiss TV zunächst sechs Folgen produziert, die schon im Mai bei RTLzwei zu sehen sein werden. Los geht es am Montag, den 9. Mai um 21:15 Uhr und damit im Anschluss an "Die Geissens". Ab dem 23. Mai läuft die neue Dokusoap jeweils schon um 20:15 Uhr in Doppelfolgen.

Die Dokusoap setzt mit dem Ende der Schule für Davina und dem gemeinsamen Auszug mit ihrer Schwester Shania aus dem elterlichen Penthouse an. Allerdings sind Papa Robert und Mama Carmen nach wie vor nicht komplett abgeschrieben: Der Bal de Noel steht an und die Ball-erfahrene Familie bereitet sich gemeinsam darauf vor. Daneben wird unter anderem gezeigt, wie die beiden ein paar Jungs auf einen Ausflug nach Valberg mitnehmen.

Bleibt abzuwarten, ob das neue Format an die Quoten-Erfolge von "Die Geissens" anknüpfen kann. Erst am Ostermontag hatten zwei Folgen der Dokusoap Marktanteile von 6,1 und 7,5 Prozent in der Zielgruppe erzielt. Insgesamt schalteten im Laufe des Abends mehr als 900.000 Menschen ein.